Le casting du futur Collège communal de Malmedy est connu

L'accord de majorité entre les partis Alternative et PS+ a été signé à Malmedy. L'équipe scabinale du bourgmestre Jean-Paul Bastin sera composée d'André Hubert Denis (tourisme, économie, culture et agriculture), d'Ersel Kaynak (urbanisme, aménagement du territoire, logement, santé et affaires sociales), de Mathieu Bronlet (sport, jeunesse, petite enfance), de Simon Dethier (finances, démocratie et participation citoyenne) ainsi que de Catherine Schroeder (travaux, mobilité, environnement et propreté). C'est Ginette Fabritius qui sera la présidente du CPAS tandis que Jacques Remy-Paquay, par ailleurs directeur général de la commune voisine de Stavelot, présidera aux destinées de la Clinique Reine Astrid. Le bourgmestre gérera aussi les compétences de l'enseignement, de la sécurité et du patrimoine.