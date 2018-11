Le casting du futur Collège communal d'Aywaille est connu

Le futur Collège communal d'Aywaille est maintenant connu. Il est le fruit d'une alliance entre les groupes Ensemble et Progrès, soit une alliance entre libéraux et socialistes.

Le pacte de majorité prévoit notamment de renoncer à tout licenciement économique au sein du personnel communal ou du cpas durant les six ans à venir et d'étudier la possibilité de mise à double sens de la totalité de la place Thiry.

Au casting du futur Collège, on retrouve Thierry Carpentier comme bourgmestre, Jérôme Bieuvlet comme président de CPAS et, comme échevins, Dominique Simon (travaux), Laurence Culot (aménagement du territoire, urbanisme, patrimoine, logement), René Henry (participation citoyenne, plan de cohésion sociale), Danielle Cornet (enseignement, emploi, jeunesse, troisième âge) et Christian Gilbert (tourisme, commerce, mobilité, sports). Ce dernier cèdera son échevinat dans deux ans à Julie Benoit.