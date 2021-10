Le cap des 100.000 chasses effectuées est franchi pour l’application Totemus

C’est un cap symbolique important qui vient d’être franchi par l’application Totemus, celui des 100.000 participants cumulés. Totemus, c’est une application pour smartphone qui propose des chasses au trésor avec des parcours permettant une (re)-découverte du patrimoine local. Il y a 62 chasses disponibles actuellement et elle fonctionne particulièrement bien en province de Liège.

" Totemus, c’est une application mobile gratuite qui donne accès à un réseau de balades connectées sous forme de chasses au trésor. Ce sont des balades qu’on va retrouver partout en Wallonie et à Bruxelles, et qui permettent de redécouvrir le patrimoine et le savoir-faire de nos régions. C’est vrai que la province de Liège nous a bien suivis et qu’on est actuellement à 17 chasses dans cette région. C’est vraiment une collaboration avec les villes, les syndicats d’initiative, les offices du tourisme. On vient chez vous, qu’est ce que vous voulez mettre en avant ? On a 7 à 8 kilomètres maximum. C’est une vraie collaboration et en général ça marche plutôt bien ", explique Benjamin Pirson, concepteur de cette application hébergée à Embourg.

De nouvelles chasses sortiront d’ailleurs prochainement en terre liégeoise : " On est en train de finaliser une nouvelle chasse en plein centre de Liège, aux Coteaux de la citadelle. Il y en a encore 26 en cours d’élaboration pour l’ensemble de la Wallonie, dont trois ou quatre en province de Liège ", confirme-t-il.

Au total, il y a eu 24.000 chasses effectuées rien que pour la province de Liège. Dans cette province, il en existe à Seraing, Membach, Limbourg, Dison, Verviers, Hermalle-sous-Argenteau, Trois-Ponts, Theux, Spa, Huy, Meeffe, Hamoir, Modave, Liège, Malmedy, Coo et Stavelot.