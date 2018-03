Le camping communal de Hamoir ferme ses portes dans l'urgence

Une ordonnance de police a été délivrée mardi matin prévoyant l'évacuation du camping communal de Hamoir (province de Liège) pour 18h00, a-t-on appris auprès du bourgmestre faisant fonction, Michel Legros. En cause, le constat alarmant de l'installation électrique des lieux réalisé par la société Vinçotte à la demande des autorités communales. Le camping restera fermé jusqu'à nouvel ordre. Une séance d'information à la population sera organisée le vendredi 6 avril au hall omnisports.

"La société Vinçotte est passée au camping vendredi dernier afin de vérifier la sécurité sur le site. Il s'agit d'une procédure annuelle. Malheureusement le constat qu'a fait la société est alarmant. Il y a un danger majeur d'électrocution en l'état actuel de la situation. Ils nous ont vivement recommandé de fermer le camping. Une décision que nous avons prise dans l'urgence lundi lors de la réunion du collège. L'eau et l'électricité du camping ont d'ores et déjà été coupées", explique le bourgmestre faisant fonction, Michel Legros.

Une perte importante pour l'économie locale

Le camping communal compte une centaine de parcelles résidentielles, accueillant approximativement 200 personnes en haute saison. Il s'agit d'un camping saisonnier ouvert du 15 mars au 15 octobre. "On parle ici de résidents qui viennent en vacances et non de résidents qui y ont élu domicile. La fermeture du camping constitue également une perte pour la commune et ses commerçants en terme économique. Mais on ne pouvait pas prendre le risque de voir quelqu'un se faire électrocuter. Il y avait également un risque majeur pour les personnes passant à proximité d'un boitier." Les installations électriques sont vétustes et avaient déjà fait l'objet de quelques mesures de sécurité l'an dernier.

Le camping restera fermé jusqu'à ce que l'électricité soit remise aux normes, mais pour l'heure aucun délai n'a été fixé. Une séance d'information à la population sera organisée vendredi 6 avril à 19h00 au hall omnisports afin de répondre aux différentes questions, dont celles portant sur l'utilisation possible du terrain pour diverses organisations.