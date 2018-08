Le calme plat dans la campagne hesbignone ? Pas à Faimes, apparemment...

Un élu socialiste de Faimes a-t-il agressé et insulté un distributeur de tracts d'une liste adverse ? C'est du moins l'accusation lancée à son encontre par un adjudant-chef à la retraite, trublion de la politique locale.

Ce village hesbignon est dirigé par une coalition MR-PS, qui est très largement majoritaire, et qui se présente en cartel. La maigre opposition à coloration centriste ne pèse pas très lourd. C'est dans ce contexte qu'une troisième liste est annoncée, à la fois "citoyenne", et "de gauche". C'est au cours d'une distribution de dépliants électoraux, samedi après-midi, que les esprits se seraient échauffés. Dans une plainte déposée ce lundi à la police zonale, le principal promoteur de cette nouvelle formation affirme que, lorsqu'il s'est présenté au domicile du troisième échevin, il a été injurié, secoué, brutalisé, et qu'il même reçu du crachat. Son dossier comporte l'un ou l'autre témoignage, un certificat médical, mais pas de constat d'hématome.

Alors, altercation ou intimidation ? Léger incident ou grave précédent ? Difficile, à ce stade, de se prononcer, d'autant plus que le mandataire incriminé n'a pas réagi, et d'autant plus que la dénonciation de ses agissements a circulé sur les réseaux sociaux avant même que la justice ne soit saisie. Seule certitude: les "intérêts citoyens de gauche plurielle" ont réussi à faire parler d'eux....