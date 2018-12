Le budget 2019 en boni à Huy

Le budget prévisionnel est en boni à Huy pour l'année prochaine, avec des taxes qui ne vont pas changer. Il y en aura pour 45 millions et demi de dépenses ordinaires. C'est un peu plus que l'année dernière et c'est parce que les salaires du personnel communal ont été indexés.

A côté du budget ordinaire, il y a l'extraordinaire, les investissements. Là, Huy compte dépenser 15 millions et demi l'année prochaine. Il faudra continuer les travaux du quartier Nord, acheter les terrains pour tracer la nouvelle voie d'accès à la gare et construire le parking au pied du pont de l'Europe.

7 millions pour le téléphérique

Le gros morceau des dépenses extraordinaires, c'est le téléphérique: 7 millions d'Euros, mais tout ne viendra pas de la ville. Il y a presque six millions de subventions et d'indemnisations par l'assurance.

La ville a d'autres projets: réfection des rues Portelette et des Trois ponts, déviation du ruisseau de l’Homme sauvage, remplacement du chauffage de la bibliothèque, réparation du pont Pré à la fontaine. Entre autres.

En 2018, la ville de Huy a réussi a économiser 875.000 euros. Ce qui lui fait un boni global de 226.000 euros. Pourtant, moins d'argent entre dans ses caisses, parce que les communes voisines ont fini de rembourser ce qu'elles devaient pour le service régional d'incendie. Malgré ça, Huy a pu mettre 500.000 euros de côté dans son "fonds nucléaire", sa réserve d'argent pour quand la centrale ne sera plus exploitée et lui rapportera moins de taxes.