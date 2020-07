Le bourgmestre malmédien a fait retirer un drapeau nationaliste flamand

Un drapeau nationaliste flamand au sommet d’une hampe dans un gîte situé à l’entrée de la ville de Malmedy, voilà qui a causé un certain mécontentement il y a quelques jours dans cette commune, précisait l'Avenir Verviers dans son édition de ce vendredi. Au point que le bourgmestre malmédien a demandé au propriétaire de faire le nécessaire pour que son locataire retire le drapeau, ce qui a été fait sans incident. Car entre drapeau officiel flamand et drapeau nationaliste, le ressenti n’est pas le même, y compris en terre wallonne.

Prévenu de la présence de ce drapeau par les réseaux sociaux et plusieurs appels téléphoniques, le bourgmestre malmédien Jean-Paul Bastin n’a pas vraiment hésité : il l’a fait retirer. " Pour nous, c’est une provocation inutile à quelques encablures de la fête nationale belge. Enfin, j’ai estimé que cette provocation était inutile et potentiellement source de troubles. En septembre, nous prévoyons une nouvelle ordonnance de police administrative et on regarde si on a la possibilité de l’interdire a priori et systématiquement ", précise le bourgmestre de Malmedy.

Faire interdire systématiquement ce type de drapeau risque toutefois d’être difficile, voire impossible au niveau légal car seul un argument de trouble à l’ordre public pourrait le justifier confirme Olivier Rubay, porte-parole du ministre wallon des pouvoirs locaux (Pierre-Yves Dermagne) : " Le bourgmestre est le premier magistrat de sa commune et donc à ce titre il doit veiller à l’ordre public. L’intérêt général et la sécurité doivent primer, donc si un bourgmestre estime que ce drapeau, quel qu’il soit, pourrait susciter un peu de révolte, un peu d’amertume, il est de son ressort de peut-être prendre les mesures adéquates pour le faire retirer et éviter de perturber l’ordre public ", explique-t-il.

" Lors d’une coupe du monde, tout le monde a bien le droit d’afficher ses couleurs, quelles qu’elles soient. La Belgique est un pays cosmopolite et c’est tout naturel que chacun affiche ses couleurs belges, portugaises, allemandes ou autre, et ça ne dérangera personne. Ça fait partie du jeu. Mais à partir du moment où on est dans une région où un drapeau qui a une connotation peut-être un peu extrême qui pourrait perturber l’ordre public, il est du ressort du bourgmestre de prendre les mesures adéquates. Je ne dis pas que c’est le cas avec ce drapeau mais c’est à lui de juger si celui-ci peut causer un souci sur le territoire de sa commune ", détaille-t-il encore.

La différence entre le drapeau officiel et le drapeau nationaliste flamand tient à deux éléments : le lion du premier a la langue et les griffes rouges. Le second les a noires. Mais la symbolique y est importante : en supprimant le rouge du drapeau à fond jaune avec un lion noir, c’est la troisième couleur du drapeau belge qui est supprimée pour ne garder que les deux couleurs de la Flandre. Ce dernier drapeau est donc régulièrement utilisé par l’aile la plus radicale du mouvement flamand. D’où l’idée de provocation qui peut y être associée.

L’an dernier, l’organisateur du festival Pukkelpop, dans le Limbourg, avait fait retirer des drapeaux nationalistes, s’attirant de nombreuses critiques. En 2012, à Jalhay, c’est un drapeau flamand officiel au mat d’un camp scout qui avait suscité la colère des riverains, avec à la clé une interdiction des drapeaux autres que belge, wallon, européen ou d’associations scoutes pour tous les camps de mouvements de jeunesse dans cette commune.

La question est donc sensible d’autant qu’elle touche à la liberté d’expression et au communautaire, mais pour un juriste d’Unia, le centre interfédéral pour l’égalité des chances, organisme qui se refuse à tout commentaire sur cette question, un drapeau nationaliste flamand ne pourrait pas être considéré comme un appel à la haine et pourrait difficilement être interdit de manière définitive.