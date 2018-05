Le bourgmestre de Remicourt menace trois échevins de "négligence grave"

Décidément, la politique, à Remicourt, c'est du sport! La localité a connu une renversement de mayorat, suite à une motion de méfiance. Depuis, la majorité est agitée de multiples dissensions. Dernier épisode en date: trois échevins, l'échevin des finances, l'échevin de la jeunesse et l'échevin de la santé, ont refusé, à deux reprises, de se présenter au collège, ce qui paralyse la gestion de la commune. Le bourgmestre a lancé une troisième convocation pour ce jeudi en fin d'après-midi, avec mise en demeure et menace d'en référer à la tutelle pour négligence grave, si les "chaises vides" se reproduisent.

En fait, c'est la question du foot qui divise. Un projet de terrain synthétique, subventionné par la région wallonne a été abandonné, au profit d'une dépense plus raisonnnable, l'installation de deux conteneurs aménagés, avec trois vestiaires, des sanitaires, et, en étage, une buvette vitrée et une terrasse. La suggestion a été émise par l'opposition socialiste, en décembre, puis adoptée par treize voix pour et quatre contre, dans le cadre du budget de cette année. Mais apparemment, il persiste des rancoeurs tenaces, qui sont vraisemblablement, à l'origine des tentatives d'obstruction. Le perspective du scrutin d'octobre avive évidemment les tensions. Quelle peut être l'issue de cette crise ? C'est, actuellement, difficile à pronostiquer....