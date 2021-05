Le bourgmestre de Liège rouvre les parcs publics

C'est au début mars qu'une ordonnance de police a restreint l'accès à la Boverie d'abord, au Jardin Botanique ensuite. Sa validité, prolongée une fois, est arrivée à échéance en cette fin mai, et elle cesse donc ses effet dès ce mardi.

Les limitations d'accès ont concerné à la fois un contingentement, pas plus de sept cents personnes en même temps, et une fermeture complète à partir du début de soirée, pour éviter les attroupements parfois fort arrosés. Au début, les contrôles ont été très stricts, puis la surveillance s'est relâchée. Il faut dire que le temps pourri des dernières semaines n'a évidemment pas encouragé les rassemblements festifs. L'infiltration par des bandes urbaines, un moment redoutée, ne semble plus nourrir les craintes des autorités.