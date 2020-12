Le bourgmestre de Hamoir annonce qu'il ne respectera pas les limites d'invités pour Noël : "une provocation"

Parmi les voix qui réclament un assouplissement des mesures sanitaires pour Noël, il y a celle du bourgmestre (MR) de Hamoir, Patrick Lecerf. Il a déclaré il y a quelques jours qu’il ne respecterait pas la limite d’un seul invité pour Noël. Des propos qu’il ne renie pas, parlant d’une provocation.

Son fils, sa belle-fille et leurs enfants, ce sont les personnes que Patrick Lecerf compte inviter chez lui pour Noël. Problème, il ne peut normalement inviter qu’une seule personne : " Ça n’a pas beaucoup de sens, une seule personne. Quand on reçoit un couple, que ce soit de la famille ou des proches, on ne va pas laisser un des deux sur la terrasse. Ici, c’est l’expression d’une provocation pour exciter le débat démocratique ", affirme-t-il.

Un débat démocratique qu’il faut relancer, estime donc le bourgmestre de Hamoir. Il s’en explique : " La situation, fort heureusement, s’améliore terriblement. Dans des communes rurales comme nous, nous avons zéro cas détecté depuis plusieurs jours et parfois un peu plus dans certaines autres communes. Je crois qu’une partie de la population, qui souffre de la situation, a besoin de perspectives optimistes. Elle a besoin d’une petite récompense. Et donc je crois qu’avoir une petite perspective pour le soir de Noël ce serait un fameux boost pour tout le monde car il y a encore des efforts à faire derrière, ce n’est pas fini ".

Quant à la police de sa zone, elle n’a pas reçu d’instructions particulières pour Noël, affirme le bourgmestre, tout en estimant qu’il ne lui sera pas possible de surveiller toutes les maisons.