Le bourgmestre de Grâce-Hollogne doit-il être sanctionné ? La question est analysée par le parti socialiste

La commission de vigilance s’est réunie en début de semaine et doit entendre le bourgmestre de Grâce-Hollogne, Maurice Mottard, et les élus socialistes de son clan. Cette procédure fait suite aux manœuvres politiques du bourgmestre, sur le point de faire éclater l’actuelle majorité et le groupe socialiste.



La semaine dernière, Maurice Mottard et son clan ont en effet négocié une nouvelle majorité avec leur actuel partenaire Ecolo, le MR, mais sans les échevins socialistes de la tendance Manuel Dony, grand rival du bourgmestre. Des motions de méfiance individuelles ont d’ailleurs été déposées pour les éjecter du collège. Elles seront soumises au vote du conseil communal ce jeudi.

Une sanction qui pourrait aller jusqu’à l’exclusion

Un règlement de compte au sein de la famille socialiste qui exaspère le nouveau président de la Fédération liégeoise du PS, Frédéric Daerden : "On n’est pas là pour se chamailler, se disputer et essayer d’exclure une partie de son groupe, une partie des élus de la gestion communale. Je ne peux pas soutenir et accepter ce genre de positionnement. Dans ce contexte-là, ce qui est contraire à ce qui était l’engagement des uns et des autres, nous avons demandé à la commission de vigilance d’examiner la situation et de faire une proposition d’éventuelles sanctions."

Alors jusqu’où pourraient aller ces sanctions ? Elles pourraient être symboliques ou fatidiques, comme l’explique Frédéric Daerden. "Cela peut partir du gros doigt à l’avertissement, au blâme, à la suspension – ça devient déjà plus grave – et puis alors l’exclusion."

Pour rappel, c’est La Fédération liégeoise du parti socialiste qui a la tutelle sur le PS de Grâce-Hollogne, depuis l’éclatement de cette guerre des clans au sein de la famille socialiste.