Le bourgmestre de Chaudfontaine dresse le bilan des inondations

Le conseil communal de Chaudfontaine a rendu hommage hier soir aux quatre habitants de cette commune décédés lors des inondations de la mi-juillet. Il a également entendu un bilan de cet événement, bilan dressé par le bourgmestre Daniel Bacquelaine.

" On a 1867 habitations qui ont été concernées par ces inondations, ce qui représente 3791 sinistrés. On a déjà 7 habitations qui ont été démolies parce qu’elles menaçaient la sécurité publique. Il y aura probablement une vingtaine d’habitations au total qui devront être démolies ", explique-t-il.

" Je pense que globalement, à Chaudfontaine, on a eu la possibilité d’évacuer un grand nombre de personnes : 1159 personnes, avec un centre d’hébergement à Beaufays et de l’aide de Beyne-Heusay et de Fléron pour les gens de la rive droite de la Vesdre. Maintenant, on doit se poser des questions sur les origines de cette inondation. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de nous constituer partie civile dans le cadre de l’instruction judiciaire qui a été ouverte par le parquet de Liège, avec désignation d’un juge d’instruction ", détaille encore le bourgmestre.

Les autres principaux chiffres calidifontains relatifs à ces inondations sont les suivants : 95 ménages restent à reloger ; plusieurs entreprises importantes ont été sinistrées (Bam-Galere, Celem, Coca-Cola, Galler, le Château des Thermes, le Casino de Chaudfontaine) ; une septantaine de commerces également, dont une quinzaine a déjà pu rouvrir tandis que quelques-uns ne rouvriront pas ; 18 bâtiments appartenant à la commune ont été touchés ; 2000 bénévoles ont été mobilisés ; entre 20 et 25 préfabriqués ont été installés pour deux écoles sinistrées, la crèche et un service communal ; 287 logements ont été proposés pour l’hébergement ; 297 dons importants en volume ont été recensés et 1100 propositions de main-d’œuvre ont été enregistrées.