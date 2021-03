Le bourgmestre de Blegny épinglé par un rapport d'enquête sur OgéoFund

Décidément, ce n’est pas facile d’assainir le groupe Nethys. Marc Bolland, parfois présenté comme l'un des champions du renouveau du parti socialiste, bourgmestre et ancien député, fondateur du fonds de pension Ogéo voici une quinzaine d’années, et rappelé en juillet dernier comme expert, est au centre de quelques questions que se posent les enquêteurs de la société Deloitte, chargée de vérifier la légalité des pratiques managériales de l’intercommunale et de ses filiales.

En cause, deux conventions conclues avec la firme de consultance M2B, gérée par Marc Bolland, qui ont été qualifiées d’atypiques dans des conclusions intermédiaires. Une histoire qui ressemble aux soupçons qui pèsent sur un autre blégnytois, ancien échevin, Jean-Claude Phlypo, mensualisé par Liège Airport pour des prestations pas toujours très claires. Mais cette fois, le cas est différent. Ces conventions datent de cinq ou six ans. La présidente d’Enodia affirme les avoir récemment découvertes. L’une a duré un trimestre, pour un prix de 6500€ par mois. L’autre a été conclue pour un an, mais elle s’est terminée avant son terme, avec le dépôt d’un rapport sur les perspectives de rapprochement entre Ogéo et la compagnie d’assurances Intégrale qui, à l’époque, vient de passer sous contrôle de Nethys.

Les enquêteurs de Deloitte souhaitent des éclaircissements sur les sommes déboursées par Ogeo et les heures prestées par Marc Bolland. Des précisions que l’intéressé se fait fort de fournir. Dans l’immédiat, son actuelle mission d’expertise auprès d’Ogéo a été suspendue. Il a été jugé délicat qu’il continue à jouer le rôle d’accompagnateur ou de facilitateur des investigations en cours, investigations de Deloitte d’une part, et de l’autorité de surveillance des services financiers d’autre part.