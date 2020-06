Le boum des ventes de sièges de bureau

Le télétravail s’est, par la force des choses, fortement développé ces derniers mois. Mais ceux qui le pratiquent ne disposent pas toujours d’un siège adéquat.

La preuve : depuis qu’ils sont déconfinés, les magasins spécialisés constatent un boum des ventes de sièges de bureau. Télétravailleurs et étudiants à distance veulent être mieux assis.

"La première semaine après le confinement, je pense que les gens avaient vraiment de sérieux problèmes de dos, de nuques, de lombaires", explique Isabelle Klinkers qui dirige le magasin de mobilier de bureau Buroda à Awans, "Ils sont venus en masse. Je n’ai jamais vu une semaine où ce n’était que des sièges, que des sièges… Deuxième semaine également, beaucoup d’étudiants aussi. Les gens étaient vraiment très, très, très mal assis sur des sièges qui ne convenaient pas. C’étaient plutôt des chaises de Herve ou des chaises de living qui sont beaucoup trop hautes par rapport à un bureau normal."

Le magasin disposait-il du stock suffisant pour faire face à cette importante demande ? "Nous avions du stock, vu le confinement, on n’a rien vendu ou en tout cas pas grand-chose à ce moment-là. On a plusieurs fournisseurs qui fournissent très régulièrement. Cette semaine, nous avons eu trois camions, donc on a du stock et généralement il y a une petite semaine d’attente, dans certaines usines un tout petit peu plus.", répond Isabelle Klinkers.

Elle précise aussi que parmi ses clients : "Il y en a régulièrement qui font du télétravail et c’est l’employeur qui paye la chaise. Mais beaucoup ont apparemment payé eux-mêmes."