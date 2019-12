Le Boulet de Cristal 2019 pour la recette familiale de la friterie du Baty à Beyne-Heusay

Véritable patrimoine gastronomique liégeois, le boulet était à la fête ce week-end. La confrérie du Gay Boulet attribuait dimanche son traditionnel "boulet de cristal". Le titre est chaque année décerné depuis 1996. Et c’est au village de Noël à Liège, place du Marché, que le prix a été remis à l’heureux gagnant : la friterie du Baty "le Bôbar" à Beyne-Heusay. Elle succède à la brasserie-restaurant liégeoise "Les terrasses", lauréate en 2018.

C'est la recette de ma maman

Talino Caramazza a ouvert la friterie du Baty à Beyne-heusay depuis un peu plus d’un an. Le secret de ses boulets maison, il le doit à sa grand-mère. "La recette, c’est la recette de ma maman. C’est un peu une recette ancestrale qui vient de ma grand-tante, de ma grand-mère qui l’ont transmise à ma maman et ses enfants. C’est d’ailleurs toujours ma maman qui confectionne et qui fait les boulets sur place." Quel est son secret pour le boulet à la liégeoise ? "Notre secret, c’est un peu, une fois le mélange fait, surtout le mode de cuisson. Nous les dorons à la poêle pour terminer la cuisson au four ou au four à vapeur". Et la sauce ? "La sauce est faite avec un véritable sirop de Liège, des oignons des raisins de Corinthe, du sucre roux. On met aussi un peu de vinaigre, des feuilles de laurier et de l’eau. Ce sont les quantités et l’assaisonnement qui font sa magie."