Le bois, importante ressource financière pour les communes

Une vente de bois est organisée par les autorités, des communes et CPAS, notamment. L'objectif de l'opération est assez simple : faire rentrer de l'argent dans les caisses des pouvoirs publics.

La commune d'Aywaille est propriétaire de deux hectares d'Epicéa. Elle souhaite les vendre à un bon prix. Thierry Carpentier, bourgmestre f.f. d'Aywaille explique: "Cette parcelle-ci, il y a environ 1000 mètres cubes de bois. L'année passée, on aurait espéré obtenir 80, 85 euros le mètre cube. Cette année-ci, malheureusement, on s'attend quand-même à des chiffres entre 15 et 20% inférieurs vu l'état sanitaire des parcelles".

Derrière le problème sanitaire, il y a des scolytes, des insectes, qui causent des dégâts à la forêt. "Ce peuplement est à vendre et c'est vendu ce jour. Pour éviter toute prolifération des insectes, nous avons coupé une quinzaine de mètres cubes ici en bordure pour éviter la prolifération et la dépréciation du lot à l'avenir" explique Jean-Paul Haid, garde-forestier au Département de la Nature et des Forêts au Service Public de Wallonie.

La vente se déroule au centre récréatif de Remouchamps. Ce sont des communes, des CPAS, une fabrique d'église, la SWDE et la Fédération Wallonie-Bruxelles qui vendent. Les représentants de la commune de Stoumont sont attentifs. "Nous vendons, donc on est déjà content que nos lots puissent partir. C'est à un prix un peu inférieur à celui de l'année dernière mais qui correspond à l'estimation du DNF. Donc, ça ne va pas trop mal jusque là mais il nous reste encore quelques lots" explique Philippe Goffin, échevin de la commune de Stoumont.

Dans la salle, une quarantaine d'acheteurs sont présents. "La demande est très importante, ce qui fait relativement augmenter les prix aux enchères. Mais par contre, les clients ont beaucoup de mal à suivre ces augmentations de prix parce que c'est très difficile pour eux de répercuter ces augmentations sur le produit fini" explique Axel Daout, entrepreneur forestier à Barsy. Francis Pirothon, entrepreneur forestier à Vielsam, ajoute: "On sait ce qu'il nous faut pour fonctionner l'année. Donc, on essaye dans toutes les ventes, d'acheter, pas avec un certain budget mais avec une certaine limite dans certains lots".

Après la vente, lors des travaux en forêt, le Département de la Nature et des Forêts suivra le travail des acheteurs. Catherine Barvaux, chef du cantonnement d'Aywaille au Département de la Nature et des Forêts au Service Public de Wallonie, explique: "Les arbres martelés, donc désignés par le garde-forestier, seront coupés. Pour tous les autres, il est évidemment interdit de faire le moindre dégât. En cas de blessure d'un arbre, l'exploitation sera alors directement arrêtée et des amendes peuvent être prévues également".

Les lots invendus ce jour seront proposés à nouveau aux acheteurs dans quelques jours.