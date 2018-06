Le Biocentre de Grâce-Hollogne fait peau neuve

7 800 000 euros pour faire peau neuve ! Le Biocentre de Grâce-Hollogne s'est offert un sérieux lifting. Dans ce centre INTRADEL, 70 000 tonnes de déchets sont transformées chaque année en compost. Des objets encombrants sont stockés, réparés et revendus au public. Et la grande nouveauté, c'est la création d'un jardin pédagogique de 4000 m2 pour offrir des formations au jardinier amateur. " Ici, on va pouvoir apprendre à organiser chez soi un jardin en utilisant le moins de pesticide ou le moins d’engrais possible en utilisant des plantes sauvages qui vont empêcher des nuisibles de venir manger des feuilles de ce qu’il est possible de planter. On va apprendre à faire du compost, réaliser un feu à compost, gérer un poulailler correctement, faire de la permaculture. L’objectif principal de ce jardin est de savoir comment éviter de produire des déchets tout en faisant pousser des choses qui sont sympathiques pour notre santé et qu’on va consommer assez facilement " explique Jean Jacques de Paoli, porte-parole d'Intradel. Les deux moutons qui remplacent la tondeuse électrique ont déjà pris leurs quartiers dans ce jardin pédagogique. Pour les formations, il faudra attendre la rentrée de septembre. Elles seront accessibles à tous, aux écoles mais aussi aux particuliers.

Le site s'est considérablement agrandi. De 30 000 m², il passe à 55 000 m². De nouveaux bâtiments administratifs sont sortis de terre. Et sur le toit, 730 panneaux photovoltaïques répondent aux besoins en électricité du site. Le but des travaux est de s'adapter aux volumes collectés. 13 tonnes de déchets sont collectées chaque jour et il y a également des objets qui méritent parfois une seconde vie. Ils sont réparés par une centaine d'employés en réinsertion socioprofessionnels puis revendus à des prix qui défient toute concurrence.