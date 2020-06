Le Belzik Festival à Herve (6-7 novembre): Syko, Rutten, Hauben, VSD, Museum, Perry Rose et les autres...

Le pari était osé, il semble avoir été tenu! C'est en tous cas ce que la jeune et nouvelle direction du Belzik Festival de Herve, revu et corrigé en 2019 selon une formule moins coûteuse et plus adaptée que l'ex "grand Belzik" planté de longues années au Hall de Criées. La salle Collège de la Providence, 600 places assises, et ses annexes étaient pleines à craquer pour cet essai pas gagné d'avance mais transformé en réussite, ce qui a incité les organisateurs à renouveler l'expérience les 6 et 7 novembre prochains; le Belzik devrait alors constituer le premier Festival musical d'après Covid... si tout va bien :" Nous avons l'espoir d'une stabilisation, explique Caroline Bella, présidente du comité organisateur; nous devons soutenir les artistes en leur proposant une scène; on est là pour ça. De plus, les gens ont envie de sortir. Mais le Belzik sera évidemment mis sur pied dans le pur respect des mesures sanitaires qui seront en vigueur à ce moment".

Artistes émergents et confirmés

Le canevas du Festival ne change pas: il se déroulera en deux jours avec une première longue soirée musicale et festive le vendredi et une grande journée le samedi démarrant l'après-midi jusqu'aux petites heures, axée en soirée sur l'humour. Les programmateurs ont clairement opté pour proposer un savant mélange des genres afin de plaire à un large public de toutes les générations. " Nous souhaitions mettre en avant de jeunes artistes de talent, poursuit la Présidente, aux côtés d'artistes connus tant sur le plan musical que de l'humour. " Corentin Simon, qui ouvrira le Belzik le vendredi, est un habitué des scènes belges comme guitariste de coverbands renommés tels Abbey Road (Beatles) et T-léphone Export (Téléphone), mais ici, c'est en tant que jeune auteur-compositeur que le Namurois fera découvrir une autre facette de son talent dans un répertoire électro-pop avec des textes souvent liés à sa propre existence, le tout accompagné par des instruments traditionnels. Corentin Simon sera suivi par deux coverbands qui écument les salles depuis de longues années, Black City (Indochine) et Museum (Muse), préludes à une grande java animée par le DJ hervien Renaud Godard, alias Godich, dont ce sera le retour aux platines lui qui se consacre logiquement à l'ascension du groupe Ykons (ex Can D)