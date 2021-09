Le bateau est-il une alternative aux camions de marchandises qui encombrent les centres-villes?

C'est l'ambition du Zulu, une embarcation d'un genre particulier. Elle était présentée ce jeudi au Port autonome de Liège dans le cadre de la semaine de la Mobilité.

Moins de trafic, moins de pollution

Diminuer le trafic routier au cœur des villes et réduire la pollution, c'est l'objectif poursuivi par Blue Line Logistics, concepteur du Zulu. Pierre-Yves Girardet: "Le Zulu est un petit bateau, 50 mètres de long sur 6,60 mètres de large, auto-déchargeant, qui permet de rentrer et de livrer partout dans les villes".

Un seul moyen de transport pour plusieurs clients

Équipé de sa grue, le Zulu peut charger jusqu'à 300 tonnes de marchandises, soit l'équivalent de 20 camions: "L'idée du Zulu, c'est de charger en périphérie des villes, au niveau des entrepôts, avec différents contenants, et de décharger sur n'importe quel quai grâce à sa grue, sans avoir besoin d'engins de manutention sur place, et de libérer, de laisser de nouveau le quai à la circulation de personnes". Un seul moyen de transport pour plusieurs clients et donc, une réduction des coûts.

Outre son aspect écologique, le Zulu offre également à ses utilisateurs un aspect économique non négligeable.