Le Bassinia de Huy transformé en bain de mousse : une plaisanterie qui va coûter cher

Le Bassinia transformé en bain mousse : c’est le spectacle découvert par les Hutois ce lundi. Un "méfait" épinglé par nos confrères de L'Avenir et de La Meuse. Des plaisantins ont versé du détergent pour faire mousser la fontaine de ce monument historique de plus de 600 ans, dont les bronzes risquent d’être abîmés.

La plaisanterie ne fait donc pas rire le bourgmestre faisant fonction Eric Dosogne. La remise en état va prendre un peu de temps : "Même en vidangeant et en rinçant l’installation, il subsiste des particules du produit détergeant, donc ça va continuer à mousser. Là, on essaye d’abord d’attendre que la mousse perdre ses effets afin de renouveler le contenu de l’installation du Bassina."

Qui dit temps, dit argent. Et cela risque de coûter cher à aux auteurs, identifiés grâce à certains indices, comme les caméras de surveillance. "Ils risquent une amende administrative qui peut aller jusque 350€. Mais surtout, on leur facturera les frais et les prestations inhérentes à la remise en état de l’installation. Cela peut vite faire quelques centaines d’euros", avertit Eric Dosogne.