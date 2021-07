Le barrage d'Eupen incapable de diminuer l'impact de la crue : la commune de Chaudfontaine évacue une partie de la population

La commune de Chaudfontaine a indiqué mercredi, peu avant 15h00, que l’évacuation de la population riveraine des lieux problématiques en raison des inondations avait débuté. Cela concerne 1.351 habitations et potentiellement 1.763 personnes. La commune de Vaux-sous sous Chèvremont est aussi concernée.

En début de soirée, l'administration wallonne a précisé que le barrage de la Gileppe n'allait pas "ouvrir ses vannes". Le fait de lâcher des eaux, comme dans le cas du barrage d'Eupen, est un "processus normal en cas de crue importante et en aucun cas un quelconque dysfonctionnement du barrage, car cela permet de préserver l’intégrité de l’ouvrage", précise l'administration. Le monitoring avec les services concernés est permanent afin de prendre les mesures de sécurité adéquates.

La Défense a été appelée en renfort est en route pour évacuer les habitants.

La police, les pompiers et l'armée évacuent

Les personnes sont accueillies à l’espace Beaufays où leurs familles peuvent venir les chercher. "La police circule dans les rues pour proposer l’évacuation. Les pompiers et le personnel communal sont à pied d’œuvre pour organiser cette évacuation le plus rapidement possible, tant que la situation le permet encore", précise la commune.