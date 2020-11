Le bar à soupe de la Croix-Rouge, un des derniers refuges verviétois pour un peu de chaleur

C’est un des derniers lieux encore ouverts à Verviers où les personnes défavorisées peuvent se procurer un bol de soupe ou un sandwich, voire une couverture. C’est le bar à soupe de la Maison Croix-Rouge.

Il officie désormais du lundi au vendredi mais uniquement à emporter. Il reste toutefois important pour les bénéficiaires.

" Un café et deux-trois tartines avec du jambon ". Comme Marc, ils sont une vingtaine par jour actuellement à venir chercher un peu de chaleur au bar à soupe de la rue Renkin. Un lieu qui s’est adapté aux mesures Covid. " Les gens se présentent devant la Croix-Rouge. Ils demandent un ou deux ou trois sandwiches. On leur prépare, avec une tasse de café, de thé ou un bol de soupe. Du 1er avril jusqu’au mois d’octobre, on a eu une moyenne de 21 personnes par jour, tandis qu’en hiver, l’année passée, on en a eu 46 en moyenne ", explique André Rouffart, président de la Maison Croix-Rouge de Verviers.

Des chiffres en diminution cette année, crise du coronavirus oblige. Mais pour les personnes qui fréquentent le site, ce bar à soupe reste important : " Comme j’ai des difficultés pour l’instant, je viens prendre un café et voir un peu de gens, discuter ", précise Louis, un des bénéficiaires. " J’ai quelques problèmes et en plus il fait froid donc c’est pour ça que je viens chercher de la soupe. Elle réchauffe et c’est bon ", ajoute Malorine. " Ça me dépanne quand même. J’ai ici mon déjeuner. Je vais le mardi et le vendredi aux Restos du cœur où j’ai les repas pour trois jours, et en même temps je vois des gens. Puis quand je vais un peu mieux financièrement je viens moins souvent parce que j’estime que si je sais payer mes courses moi-même, pourquoi est-ce que je profiterais du système alors que d’autres n’ont peut-être pas les moyens à ce moment-là ? ", complète Marc.

Ailleurs dans la province, plus de 40.000 colis alimentaires ont déjà été distribués par les maisons Croix-Rouge.