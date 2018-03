"Le Bal" d'Ettore Scola adapté au théâtre: entrez dans la danse!

"Le Bal", film du réalisateur italien Ettore Scola adapté au théâtre, c'est ce que propose actuellement la Cie Takila dans la Salle des Fêtes du Château de Sclessin. Du théâtre muet, un orchestre et près de vingt danseurs sur la piste. C'est en 1983 qu'Ettore Scola revisite des moments clés de l'Histoire, avec un bal pour toile de fond. Depuis longtemps, Renzo Eliseo et Grazia Di Vincenzo, les deux metteurs en scène, rêvaient d'adapter ce film au théâtre en le mettant en scène: " Je pense qu'on en a eu envie dès le moment où on a découvert le film" souligne Grazia Di Vincenzo "Ce qui m'a fasciné dans ce film c'est de voir à quel point l'Homme possède la faculté de s'adapter. Car la plupart des événements historiques évoqués ont forcément été marquants, choquants, douloureux pour certains et pourtant, on tombe et chaque fois, on se relève". Le spectacle construit en tableaux démarre en 2018 pour ensuite faire un bond en arrière jusqu'en 1936. Dès lors, le spectateur est invité à remonter le fil du temps. "La musique, les costumes sont des repères pour le spectateur" explique Renzo Eliseo "Il y a aussi des accessoires comme par exemple une banderole du Front Populaire, ensuite on entend le bruit sinistre des sirènes qui annoncent les bombardements et la salle de bal devient alors un abri. Après vient le temps de Ginger et Fred, du Coca Cola, des Etats-Unis quoi..."

Du théâtre muet

Durant ce bal sans fin, les couples se font et se défont, sans un mot. Toutes les émotions passent par l'expression du visage, la gestuelle, les mouvements du corps et la danse bien-sûr, omniprésente. "On a bien-sûr pris des cours" précise Renzo Eliseo " On a appris a danser le quickstep, le tango qui est une danse extrêmement compliquée et extrêmement codifiée, la valse, la java...avant chaque répétition on dansait d'abord près d'une heure." Parmi les moments très gais et festifs du spectacle, la chorégraphie qui réunit tous les danseurs et danseuses sur le célébrissime "Saturday Night Fever" des Bee Gees. Un spectacle très physique qui donne envie à plus d'un spectateur de rejoindre les artistes sur la piste de danse de cette Salle des Fêtes qui n'attendait manifestement que ce bal. "Dès qu'on a franchi la porte du lieu, on s'est dit qu'il nous attendait" explique, en riant, Renzo Eliseo. "Ce lieu est une salle de bal. Il y a une estrade sur laquelle sont installés les musiciens qui jouent en live et qui permet aussi aux comédiens d'aller et venir. On a ajouté un bar, les lumières... et voilà! " Adapté trente-cinq ans après le film d'Ettore Scola, cette version du "Bal" permet d'évoquer d'autres événements qui ont marqué l'Histoire. La chute du mur de Berlin-un des moments très touchants du spectacle-ou encore les attentats du 11 septembre.

A découvrir encore ce 15, 16, 17 et 18 mars. INFOS: www.odysseetheatre.be