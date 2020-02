Le 562ème Cwarmê de Malmedy déploiera ses fastes du 22 au 25 février

"Tout ce qui s’écrit, se compose, se chante et se vit", explique Jacky Lodomez, historien du Cwarmê, "s’exprime en wallon qui est la langue de la région, présent dans les moindres pierres, sentiers, lieux-dits, rues et ruelles, une langue à laquelle on s’est toujours accroché! Le wallon permet aussi de dire des choses que le français sera sans doute plus frileux à exprimer; le Cwarmê est un carnaval où la gentille moquerie est la règle: on peut parfois dire des choses disons brutales avec des mots wallons que l’on éviterait si c’était prononcé en français!"

Personne n’ose vraiment situer l’origine du comptage, mais à Malmedy, on s’accorde à dire que c’est le 562ème Cwarmê qui sera célébré avec fastes du 22 au 25 février prochains sur les bords de la Warche. Un événement populaire qui tient à la fois de l’histoire et du folklore malmédien. Son histoire parce que Malmedy entend bien rester fidèle à la tradition wallonne qui baigne la cité depuis des siècles, son folklore parce que le Cwarmê tourne autour de ses 15 masques traditionnels qui sont de sortie uniquement lors du grand cortège dominical.

Le Trouvlè, maitre de cérémonie

Si le Cwarmê est donc avant tout un carnaval wallon, c’est aussi un carnaval de rue. - © DR

Si le Cwarmê est donc avant tout un carnaval wallon, c’est aussi un carnaval de rue: à Malmedy, pas vraiment de parade du type carnaval rhénan, mais plutôt un cortège volontairement chaotique car chaque participant, choisissant son masque traditionnel, interpellera le public pour donner à l’ensemble l’image d’une sorte de spectacle théâtral de rue. Les 15 masques traditionnels seront emmenés par le Trouvlè, qui recevra le samedi 22 février à 14h45 les clés de la Ville des mains du Bourgmestre: "Je serai effectivement en tête de cortège le dimanche", explique Ivan Denis, Trouvlè 2019 et 2020, "armé de ma trouvalle, sorte de pelle à grain en bois, vêtu de mon costume de velours rouge et coiffé d’un chapeau buse noir; je suis entouré de la "grosse police" autre masque traditionnel. C’est un véritable honneur d’avoir été choisi pour jouer ce rôle qui est un peu celui du maître de cérémonie veillant au bon déroulement du Cwarmê pendant toute sa durée." Et n’allez surtout pas dire que le Trouvlè est une sorte de prince carnaval auquel cas vous risqueriez les foudres de la Haguète, masque traditionnel le plus prestigieux et le plus connu du Cwarmê qui obligera le fautif présent au cortège à demander pardon sous la menace de son hapchar, ce bras télescopique qui l’emprisonnera momentanément !

La Haguète est l’un des masques les plus anciens comme Lu Vèheu, sorte de chapardeur aux bras muselés, et lu Sotê, le nuton, auxquels s’ajoutent le Hârlikin et Pièrot, lu Sâvadje Cayèt, les Longuès- brèsses ( longs bras) et les Longs-Ramons (très long balai décoiffant la foule) sans oublier les métiers, le Boldjî (le boulanger) qui n’hésite pas à tapoter les rondeurs des femmes à l’aide de sa panule, et le Cwapî, le cordonnier taquin. Enfin, le cortège comptera pas moins d’un millier de Longs-Nés, répartis en groupe d’une dizaine de jeunes fêtards qui choisiront inlassablement une "victime" dans le public et effectueront tout ce que celle-ci exige avant de lui faire payer la tournée.