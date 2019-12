Le 19ème Festival " Paroles d'Hommes " sera Paroles… de Femmes

" Paroles d’Hommes pourrait aussi s’appeler festival des Droits Humains, estime Patrick Donnay, fondateur et directeur artistique du festival. Et cette année, parole sera largement donnée aux femmes ; c’est d’actualité et leur importance dans la société ne cesse de grandir. Nous avons donc programmé un nombre majoritaire de spectacles et activités portés par des femmes. " Un coup d’œil sur la programmation suffit pour se rendre compte de la démarche du Festival pour 2020 : qu’elles soient autrices, comédiennes, metteuses en scène, personnages centrales d’une œuvre, chanteuses, musiciennes, la femme sera omniprésente dans les onze villes et communes qui accueilleront le festival du 31 janvier au 22 février 2020, sans oublier des thèmes propres à la condition féminine.

Le Festival est né un peu par hasard : en fait, il ne devait y avoir qu’une seule édition, en 2002… Mais succès et originalité de la formule faisant, le Festival fêtera ses 20 ans en 2021, fidèle à sa philosophie engagée : " Nous souhaitons provoquer au public son regard sur le monde, explique Evelyne Daniel présidente du festival. Un regard sur les enjeux actuels de société et il y a urgence. Nous sommes là aussi pour la défense des Arts qui travaillent la beauté, afin que demain soit plus beau que hier, et donner ainsi un peu de bonheur à ceux qui nous suivent durant six semaines. "

Herve, Soumagne, Dison, Verviers, Welkenraedt, Stavelot, Theux, Trois-Ponts, Malmedy, Blegny et Liège seront à nouveau les étapes du Festival " Paroles d’Hommes " pour son édition 2020 ; une itinérance unique en Fédération Wallonie Bruxelles qui a permis, selon ses promoteurs, de fidéliser au fil des ans un public de base qui change de ville ou commune pour assister à la grosse vingtaine de représentations programmées chaque année. L’édition 2020 ne faillira pas à la tradition avec 24 représentations organisées dans plusieurs centres culturels et salles communales.

Nach - © Tous droits réservés

Virginie Hock tiendra ainsi le haut de l’affiche avec son nouveau spectacle programmé à Welkenraedt le 11 février ; la jeune chanteuse Nach, fille de Louis et frère de Mathieu Chedid, à qui certains promettent un avenir semblable à Angèle, se produira à Herve le 12 février dans un concert découverte. Les listes de femmes assassinées par leur conjoint ou ex-compagnon de vie qui ne cessent de s’allonger seront dénoncées dans " Cinglée " , écrite par Céline Delbecq et coproduite par le Rideau de Bruxelles (1er février – Herve), pièce suivie d’un débat en présence de Me Adrien Masset, avocat et professeur à l’ULiège ; l’assassinat par les services de Poutine de la journaliste russe Anna Politkovskaia en 2006 sera évoqué dans une pièce qui a peu tourné quoique datant d’une dizaine d’années " Femme non rééducable " ( 20 février – Soumagne) avec dans l’un des deux rôles le formidable Angelo Bison : " les propos ont été vérifiés , explique l’acteur, et on a de la peine à croire les récits des exactions de l’armée russe en Tchétchénie, dénoncés par la journaliste, tant on était au sommet de la barbarie, ce qui lui a valu d’être abattue ".

Des femmes encore au-devant de la scène : Karen De Paduwa dans " Gelsomina " un seul en scène basé sur la Strada de Fellini (13 février – Theux), Joy, slameuse d’origine burundaise et italienne en concert avec le Hervien Aprile qui proposera son nouvel EP (Dison – 7 février), NinaLisa, un dialogue musical et chanté entre Nina Simons et sa fille Lisa, incarnées par deux artistes accompagnées par le pianiste Charles Loos (Cité Miroir Liège – 21 février), Raphaëlle Bruneau dans " qui est blanc dans cette histoire " relative au colonialisme et au métissage (Dison – 15 février) ; la condition féminine aussi dans " Ménopausées " spectacle créé au Théâtre de Poche à partir d’une cinquantaine de témoignages de femmes (Trois-Ponts – 9 février).