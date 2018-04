Lavoir: un des derniers moulins artisanaux en Wallonie

C'est l'un des plus vieux moulins encore en activité en Wallonie, c'est le moulin de Ferrières, situé à Lavoir, près de Huy.

Nous sommes allés le visiter, on y privilégie le travail artisanal.

Il date de 1745. Le moulin a été racheté par la commune de Héron il y a quatre ans, soucieuse de relancer la fabrication de farine en circuit court, via l'agriculture locale. Stéphane Dormal est le nouveau meunier. Il a été obligé d'apprendre le métier sur le tas. "Chaque moulin est unique. Chaque pierre qui compose le moulin a sa façon de moudre. C'est toujours un petit peu au toucher et à la sensibilité que le meunier a vis-à-vis du grain" explique-t-il.

Une dizaine d'agriculteurs locaux apportent leur céréales au moulin. Lorsque le meunier reçoit le grain, il examine d'abord sa pureté afin de choisir son tamis. "Ici, on peut voir que c'est un grain qui est relativement propre, il s'agit de l'épeautre qui est déjà décortiqué, c'est une étape importante au niveau de la meunerie ici, il faut absolument que ce soit décortiqué" explique Stéphane Dormal.

Le moulin est actif deux jours par semaine et il permet de produire 70 kilos de farine à l'heure, certifiée 100% bio. Une farine qui conserve son germe, grâce à une fabrication artisanale, sur meule de pierre. "On peut dire que la farine est meilleure dans le sens qu'il y a toujours le germe par rapport au moulin industriel. Donc, on apporte plus de nutriments par rapport à une farine standard".

La farine est vendue au moulin ou dans quelques commerces locaux. 2,5 euros le kilo de farine de froment, 3,25 le kilo pour de l'épeautre. Ce n'est pas pour rien, mais le meunier est fier de son résultat: "Extra! Extra! On ne sent pas trop le son et le rebulet, donc elle a vraiment une bonne finesse et elle est très fluide".

Une farine presque ancestrale, puisque le mécanisme de meunerie n'a pas changé depuis presque 300 ans.