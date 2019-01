Laurent Ponthir exclu du MR: le pacte de majorité menacé à Grâce-Hollogne?

A Grâce-Hollogne, le pacte de majorité vient de voler en éclats. C'est la conséquence directe de "l'affaire Laurent Ponthir", du nom de ce conseiller communal libéral qui vient de se faire exclure du MR. Une décision prise après que cet élu se soit vu infliger une peine d'un an de prison avec sursis et 6 années d'inéligibilité pour avoir abusé financièrement de la confiance d’une vieille dame.

Comme le souligne Sudpresse, dans ces circonstances, le bourgmestre sortant Maurice Mottard estime que le pacte de majorité ne tient plus la route. Un pacte conclu entre un PS divisé et l'opposition Écolo, cdH ... et le MR. Au sein de cette nouvelle équipe au pouvoir, Laurent Ponthir aurait même dû devenir échevin.

Une majorité trop courte

L'attelage aurait pu tenir la route s'il avait accepté de démissionner et avait été remplacé par un autre élu libéral au conseil communal. Maurice Mottard aurait alors pu renégocier son pacte avec les mêmes partis et le même nombre d’élus. Le hic, c'est que Laurent Ponthir, qui a fait appel de sa condamnation en justice, n'entend pas démissionner du conseil communal. Il compte désormais siéger comme indépendant.

Privé de cet élu libéral, le PS de Maurice Mottard + Ecolo + le cdH + le MR "amputé" d'un élu ne compterait ainsi plus que 14 sièges sur 27, une majorité trop courte, trop fragile, qui pourrait voler en éclats si un élu décidait de lui tourner le dos.

Un collège convoqué en urgence

Le conseil communal du 4 février prochain devait voir le fameux pacte de majorité voté. Il sera plus que probablement annulé. Un collège convoqué en urgence doit le décider ce vendredi.

Si aucune solution n'est trouvée, la Région wallonne pourrait alors désigner un commissaire pour gérer la commune dès la mi-février.