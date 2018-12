Laurent Couline, l'accessoiriste de costumes liégeois qui travaille pour le Moulin Rouge

Depuis vingt-cinq ans, Laurent Couline s'est spécialisé dans les accessoires de costumes. Mais de quoi s'agit-il exactement? "Moi je ne confectionne pas les vêtements, je ne suis pas couturier "explique Laurent Couline" les accessoires costumes, c'est ce que l'on ne trouve nulle part. Il ne s'agit donc pas non plus de la confection de chapeaux en tant que tels, par exemples. Et donc, sur base de dessins ou de maquettes, j'élabore des sculptures en trois dimensions. Une fois celles-ci validées par la production, je passe par une phase de moulage puis de tirage avec des teintes différentes, des poids différends...en fonction de la façon dont l'accessoire sera utilisé sur scène ou à l'écran."

De prestigieuses collaborations

Laurent Couline a, à de nombreuses reprises, travaillé pour l'Opéra Royal de Wallonie, pour le cinéaste Luc Besson, pour de grands parcs d'attractions ou encore pour les productions de Holliday on Ice. Pour la deuxième fois, il collabore avec le Moulin Rouge. Il vient en effet de concevoir un modèle de casques particuliers pour les danseuses de cette mythique institution parisienne. "J'ai eu l'idée de développer un casque en deux parties. Il y a la partie inférieure qu'on appelle le calot, que l'on place directement sur le crâne et qui apporte beaucoup plus de confort et de maintient aux danseuses. Ensuite, pardessus, il y a le casque visible du public sur lequel on peut fixer toute la décoration que l'on veut, comme les traditionnelles plumes notamment." Pour la revue "Féérie", déjà en cours et qui sera présentée en cette fin d'année et pour la nuit de la Saint-Sylvestre bien-sûr, neuf de ces casques seront livrés au Moulin Rouge. Au sommet de ceux-ci, une fleur de lotus chromée, réalisé aussi par notre artiste liégeois, Laurent Couline.