Lantin : les visites devraient reprendre ce week-end en respectant des mesures de sécurité

L’heure est l’apaisement dans les prisons. A Lantin notamment, où les visites des familles devraient pouvoir reprendre dans les prochains jours, après 2 mois et demi d’interdiction pour cause de coronavirus. Un préavis de grève national avait été déposé afin de réclamer des mesures de sécurité supplémentaires pour la reprise des visites dans les prisons. Des négociations ont eu lieu hier au cabinet du ministre de la justice Koen Geens. Les syndicats ont obtenu des apaisements. Ils ont même trouvé que les portes de la négociation étaient grandes ouvertes.

Dans l’établissement pénitentiaire de Lantin, les visites devraient reprendre ce week-end. 900 détenus en attende de visite de leurs proches y sont incarcérés. "Le visiteur devra signer un document type comme de quoi il reconnaît qu’il n’a pas les symptômes. Le visiteur aura un masque de l’établissement à l’entrée et à sa sortie il remettra le masque au portier. Les visites commenceront ce week-end à Lantin. On verra ce que ça donnera. S’il y a des symptômes présentés, on demandera à l’infirmier de prendre la température du visiteur. Si la température est trop haute, on devra inviter le visiteur à rebrousser chemin", explique Yves Dethier, président de la délégation FGTB à Lantin.

Ces avancées seront présentées au personnel des prisons dans le courant de la semaine. Le syndicat socialiste se dit optimiste. A priori le préavis de grève qui vient à échéance mardi prochain devrait être levé, et les visites pourront reprendre, après 2 mois et demi d’interdiction.