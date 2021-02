Lancement officiel des travaux pour la rénovation complète de la piscine de Wanze

C’était très attendu dans la région de Wanze, la rénovation en profondeur de la piscine de cette localité a vu hier le début officiel des travaux. Il y en aura pour 3,5 millions d’euros, subsidiés à hauteur de 883.000 euros. Mais de quels travaux s’agit-il ?

" En termes de sécurité, il y aura l’installation d’un système anti-noyade et la création d’une sortie unique côté petit bassin afin d’améliorer encore la sécurité pour les enfants. En termes de santé, il y aura un système d’ultraviolets, ce qui aura un impact sur le niveau de chlore dans l’air et dans l’eau. Au niveau environnemental, il y aura des travaux économiseurs d’énergie avec de la cogénération, le remplacement des chaudières et l’installation d’une ventilation plus performante. Cela permettra aussi une réduction des frais de fonctionnement de la piscine. Enfin, au niveau accessibilité, la piscine sera certifiée accessible. C’est une certification qui informe les personnes en situation de handicap sur le niveau d’accessibilité des infrastructures ", détaille Thomas Bols, l’échevin wanzois des sports.

A côté de cela, d’autres améliorations notables toucheront quant à elle le confort des utilisateurs : " On va construire un préau qui permettra d’abriter nos groupes quand ils arriveront à la piscine et nous allons aussi agrandir le hall d’accueil. Il y aura également des travaux de rénovation des vestiaires et des sanitaires, notamment en séparant les vestiaires de la partie scolaire de ceux du grand public. Il y aura de nouvelles cabines individuelles, de nouvelles douches et de nouveaux casiers. La pataugeoire sera complètement rénovée et aura de nouveaux jeux à eau pour les petits. Enfin, la cafétéria va également être complètement rénovée et verra l’aménagement d’une terrasse extérieure ", complète Pierre Dewart, directeur du service des sports de Wanze.

Ces travaux devraient se terminer fin du prochain hiver ou début du printemps 2022.