Lancement ce vendredi du chantier sur l'E40/A3 entre Alleur et Loncin

Les travaux préparatoires en vue du chantier de mise à quatre voies de l'autoroute E40/A3 entre Alleur et Loncin sont presque terminés. Ce vendredi dès 20h00 débuteront les opérations de pose de signalisation en vue du démarrage effectif du chantier, indique jeudi la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (Sofico).

Les conditions de circulation dans la zone de chantier seront modifiées pendant la pose de la signalisation ce week-end.

À partir de ce dimanche 7 avril en fin de matinée et pendant tout le chantier, trois voies de circulation rétrécies et déviées seront maintenues dans chaque sens avec une vitesse limitée à 70 km/h (et 50 km/h à hauteur de l'échangeur n°32 Alleur). Les opérations nécessitant la soustraction de voie de circulation seront effectuées de nuit.

Pendant cette première phase, qui devrait durer jusqu'au début du mois de juillet prochain, la circulation sera écartée au maximum de la berme centrale où se concentreront les travaux. La voie de gauche sera donc fermée. Les usagers circuleront sur trois voies rétrécies grâce à la bande d'arrêt d'urgence et à un îlot strié, précise la Sofico.

Ce chantier a pour but de réhabiliter une portion de 2,6 km d'autoroute dans les deux sens et en profondeur. Une bande supplémentaire sera rajoutée dans les deux directions. Ce chantier devrait être terminé pour l'été 2020. Il représente un budget de 17 millions d'euros (HTVA) financé par la Sofico.