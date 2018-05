Lampiris: les collaborateurs peuvent à nouveau utiliser les vélos électriques

Chez Lampiris, le feu repasse au vert pour les vélos électriques que l'entreprise met à disposition de ses collaborateurs. Il y a un an environ, juste après sa reprise par le géant Total, le fournisseur privé d'électricité avait interdit à ses employés d'utiliser les bicyclettes pour leurs déplacements entre les différents sites liégeois de Lampiris (ceux de la rue Saint-Laurent, la rue Sainte-Mairie et la boutique de la place St-Michel). La raison : le parcours trop dangereux ! Mais c'est fini. Désormais, le personnel peut remonter en selle.

Pourquoi ce rétropédalage ? A l'époque, Total appliquait la "tolérance zéro" en matière de sécurité, avec des consignes aussi strictes pour l'employé de bureau que pour les ouvriers qui travaillent sur les plateformes pétrolières.

Tout cela a été rediscuté, renégocié, et les employés liégeois de Lampiris ont donc à nouveau le droit de rouler des mécaniques en vélos électriques. Ce délégué syndical s'en félicite et comprend parfaitement les quelques mesures de précautions imposées au personnel : " Il y a une vigilance importante qui est demandé au personnel qui utilise les vélos. Le port du casque et d’une chasuble fluorescente parce qu’il est évident que, malheureusement, la route n’a pas encore été aménagé depuis cette situation. "

Si cette interdiction avait provoqué une polémique il y a un an, c'est parce qu'elle coïncidait avec le rachat de Lampiris par Total. La crainte à l'époque était que l'entreprise liégeoise se dilue dans le pétrole de Total et que l'emploi soit menacé. Côté syndical, on est toujours vigilant, mais rassuré : " Ce qui avait été annoncé comme étant quelque chose d’ultra négatif, pertes d’emplois et autres, il n’en est absolument rien aujourd’hui. Lampiris garde une certaine autonomie dans sa gestion. Aujourd’hui, la majorité des gens qui travaillent sur ses projets sont à Liège, donc, je pense qu’on peut difficilement faire mieux en termes d’ancrage liégeoise."

Environ 300 personnes travaillent chez Lampiris Total à Liège. Il s’agit d’un des gros employeurs de la région.