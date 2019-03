La zone de police du Condroz a-t-elle poussé le bouchon un peu loin ?

La police emploie parfois des méthodes bien surprenantes, un habitant de Marchin l’a appris à ses dépens. Il a été convoqué par la zone de police du Condroz à la suite d’un excès de vitesse pour lequel il a déjà payé l’amende… il lui reste à passer des cours de sensibilisation à la sécurité routière, une formation obligatoire liée à la sanction.

Et au commissariat, on lui a posé des questions pour le moins étonnantes. La policière qui l’a interrogé a utilisé un programme informatique, un nouveau logiciel selon elle, et a demandé à cet habitant de Marchin des informations très personnelles : « Quel est mon salaire net mensuel, quelles sont mes occupations, dans le sens quels sont mes hobbies, en dehors de mon travail.. En quoi cela les concerne de savoir quelles sont mes passions dans la vie ? », précise ce Marchinois qui préfère que son nom ne soit pas cité. Et quand il a demandé pourquoi on lui posait ce genre de questions, « la policière m’a répondu qu’elle ne savait pas précisément, que c’était une nouveauté du logiciel et qu’il fallait obligatoirement répondre à toutes les questions pour que le fichier soit validé. Et elle m’a précisé que si j’avais dit que ma passion était par exemple le golf, cela sous-entendrait que j’avais de l’argent et donc que je ne pouvais prétendre être insolvable en cas d’amende ».

Du côté de la justice, on confirme l’existence d’une procédure décidée à l’échelon national (Circulaire du Collège des Procureurs Généraux). Ce dispositif est censé améliorer la transmission d’informations entre la police et le parquet dans le cadre du suivi des personnes condamnées et qui font l’objet de mesures probatoires, une libération sous conditions notamment. Police et parquet confirment également l’existence de ce logiciel.

Mais en très haut lieu, le Procureur Général de Liège lui-même, Christian de Valkeneer, se dit étonné, surpris même, par le contenu de certaines questions posées, surtout dans le cadre d’un simple excès de vitesse. Mais il précise que l’élaboration de ce questionnaire est du ressort de la police.