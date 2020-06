La zone de police de Verviers doit-elle montrer les PV des huis-clos ?

Les PV des huis clos des conseils de police sont-ils secrets ? A Verviers, les associations citoyennes Cumuleo et Tranparencia exigent de les voir. Pour la zone de police Vesdre, il n'en est pas question. Cumuleo vient d'envoyer une mise en demeure.

Document administratif, document public

Entre les deux, le dialogue pourrait ressembler à ceci : "Ce sont des documents administratifs, donnez-les nous ! Non. Ca concerne des personnes, on ne vous montrera rien !" Cumuleo et la zone de police Verviers-Dison-Pepinster se disputent depuis des mois. Cumuleo veut les procès-verbaux des huis clos depuis octobre 2018.

"On me donne accès aux délibérations publiques" constate Christophe Van Gheluwe pour Cumuleo, "mais on me refuse l'accès aux délibérations à huis-clos". "Si ces délibérations sont à huis clos, il y a une raison" le contre Muriel Targnion, la présidente de la zone de police : "les trois-quarts de ces huis clos concernent des accidents de travail et ce que dit le médecin sur les droits des personnes qui ont subi ces accidents."

A l'exception des informations médicales personnelles

Cumuleo admet l'argument pour les informations médiales, pas pour le reste "Tout document administratif est un document public et doit être transmis à quiconque en fait la demande. Nous demandons l'accès aux autres points, qui eux doivent être pleinement publics." Cumuleo s'appuie sur l'article 32 de la Constitution et sur un avis de la commission d'accès aux documents administratifs. Cet avis recommande une "publicité partielle".

"La zone de police sait qu'elle doit transmettre les documents, mais depuis deux ans, ils ont une attitude infractionnelle pour tout ce qui concerne la transparence." "S'ils ne sont pas d'accord, qu'ils aillent au Conseil d'Etat !" tacle la présidente Muriel Targnion. Cumuleo affirme avoir déjà obtenu ce genre de documents et donne en exemple la commune de Ganshoren "qui publie les PV des collèges (qui sont tous à huis clos) sur le site internet de la ville".

Cumuleo annonce avoir envoyé une mise en demeure à la zone de police de Verviers-Dison-Pepinster pour obtenir les PV de ses séances à huis-clos.