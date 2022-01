La ville de Spa réquisitionne le domaine de Mambaye pour les victimes des crues de juillet

Le Domaine de Mambaye a déjà fait couler beaucoup d’encre et de salive. Un vaste projet immobilier suscite de vives oppositions. Mais dans l’immédiat, ce centre de vacances doit rester fermé, à cause des mesures sanitaires. D’où la décision des autorités communales de le réquisitionner pour y déployer une offre de logements à destination des sinistrés. De nombreuses familles vivent toujours dans des maisons insalubres, humides mal chauffées. Les gestionnaires privés ont été chargés de fournir des services gratuits, y compris la pension complète et la prise en charge des frais d’énergie. C’est un budget spécial de la région wallonne qui permet de financer cette opération, sans dépenses supplémentaires pour l’administration communale.

La proposition s’adresse aux habitants de la ville d’eau, mais pas seulement : les victimes des crues des autres vallées peuvent également en bénéficier. D’ailleurs le centre public d’action social verviétois s’apprête à signer une convention en ce sens. .