La ville de Spa gagne son bras de fer contre Fedasil au Conseil d'Etat : le nombre de réfugiés à Sol'Cress va diminuer de moitié

C'est une victoire pour la ville de Spa dans le bras de fer qui l'oppose à Fedasil et la société privée Svasta, à propos du centre pour réfugiés Sol'Cress. Le Conseil d'Etat vient en effet de rejeter le recours contre la limitation de la capacité d'accueil de ce centre.

Excédée par les conditions d'accueil de ces réfugiés et la gestion de ce centre, la ville de Spa avait pris un arrêté de police pour réduire la capacité de Sol'Cress à 300 réfugiés au début du mois, et à 200 dès le 8 novembre. Or ils sont actuellement plus de 400, une promiscuité à l'origine de nombreux actes de violence entre migrants.

Fedasil et la société privée Svasta, qui gère ce centre, avaient introduit un recours en extrême urgence au Conseil d'Etat pour demander la suspension et l'annulation de cet arrêté de police, estimant qu'il était difficile de reloger ces migrants ailleurs car tous les centres seraient arrivés à saturation. Mais le Conseil d'Etat n'a pas suivi ces arguments, ce dont se félicite Thierry Wimmer, l'avocat de la ville de Spa "La ville regrettait un certain nombre de manquements et de difficultés dans la gestion du centre d'accueil par Svasta. Concernant cet opérateur privé désigné par marché public, le Conseil d'Etat a estimé que devoir se séparer de maximum 215 migrants d'ici le 8 novembre n'était pas de nature à lui causer un grief particulier, autrement dit Svasta n'a pas démontré que sur le plan financier cela pouvait le conduire à la faillite. Et concernant Fedasil, le Conseil d'Etat a jugé qu'il n'y avait pas de péril imminent (c'est à dire qu'il y avait des solutions envisageables) dans la mesure où l'ouverture de nouvelles places d'accueil dans d'autres centres a été annoncée".

En accord avec la bourgmestre de Spa, le départ des premiers migrants de Sol'Cress a toutefois été reporté à ce jeudi.