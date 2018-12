La Ville de Spa dispose dès à présent de sa chaîne Youtube

La Ville de Spa dispose désormais de sa propre chaîne Youtube. Elle permettra aux citoyens d'y suivre les débats du conseil communal.

" Sur cette chaîne, on retrouvera la séance publique du conseil communal. On avait déjà fait un test lors du conseil de novembre, mais on l’avait gardé en interne. Cela avait bien fonctionné et on a refait un test grandeur nature lors de la prestation de serment du 3 décembre dernier. On a été suivi en streaming par 70 personnes et depuis, on a dépassé les 1 000 vues ", explique la bourgmestre Sophie Delettre.

A terme, la porte n’est d’ailleurs par fermée à d’autres retransmissions : " Peut-être, mais il faut que ça reste quelque chose d’accessible au public parce qu’on a quand même beaucoup de réunions qui doivent se dérouler à huis clos. Par là, on va essayer de réunir une majorité de vue et de voir si les Spadois sont intéressés par ce qu’il se passe dans leur ville ".