La ville de Liège veut continue à rénover ses rues, sans que le chantier du tram ne l'étouffe

C'est un plan ambitieux que l'échevin liégeois des travaux a présenté ce mercredi: un plan d'une petite cinquantaine de millions sur trois ans, avec l'aide du fonds régional pour les investissements communaux, le "fric"....Deux objectifs majeurs ressortent de la centaine de projets, parfois modestes, parfois plus importants: la rénovation des égouts, et l'amélioration des voiries. Parfois des entretiens, parfois des aménagements en profondeur, mais avec, "dès que possible", l'intégration des modes de déplacements doux. Pas partout des couloirs réservés aux deux-roues, mais des dispositifs et des marquages au sol pour apaiser les circulations.

Pour ne pas que ces multiples chantiers ne congestionnent la ville, déjà promise à des casse-têtes de mobilité à cause de la pose des rails du tram, la priorité a été donné aux quartier périphériques. Et même avec cette précaution, il va falloir déployer des efforts de coordination pour ne pas bloquer les itinéraires de contournement que les automobilistes ne vont pas manquer d'imaginer....

L'argent wallon qui vient financer ces interventions sur le réseau routier local ne suffit cependant pas à faire taire une revendication. Pour Roland Léonard, " la région a augmenté la somme globale mise à la disposition des pouvoirs locaux, il faut le reconnaître, mais le décret contient une clause qui plafonne à 5% du total la part qu'un municipalité peut recevoir; cette disposition vise clairement les deux métropoles, Liège et Charleroi, parce que, selon tous les autres critères, comme le revenu moyen par habitant ou le kilométrage du réseau de voiries, nous pourrions prétendre à recevoir plus." et de plaider pour une meilleur reconnaissance de la centralité urbaine, qui entraîne plus de trafic, donc une usure plus rapide, et qui mériterait un subventionnement plus adéquat.