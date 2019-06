La ville de Liège va curer ses 8 kilomètres d'égouts

C'est une opération de grande envergure qui commence ce lundi à Liège. La ville va curer ses 8 kilomètres d’égouts. L'opération va durer 3 ans.

Mais en quoi est-ce important? Roland Léonard, échevin des travaux: "C'est une opération importante et nécessaire parce que le réseau d'égouts de la ville est évidemment important pour la sécurité, la salubrité de toutes les fonctions riveraines de nos espaces publics, les habitants, les commerces. Et c'est aussi important parce que nous allons curer des égouts structurants, c'est-à-dire à peu près 8 kilomètres et demi d'égouts qui sont, si on les compare à des routes, un peu les voiries régionales ou les autoroutes de nos égouts, c'est-à-dire les égouts collecteurs de réseaux plus petits".