La ville de Liège se dote d'une brosse à déneiger les parcours cyclo-pédestres

Les vieilles installations du Trou Louette, c’est terminé : la ville se prépare à son premier hiver dans son nouveau centre névralgique de la Tonne. Les anciennes halles techniques de la défense nationale sont désormais occupées par les services communaux. Ils ont réservé quatre mille tonnes de sel, entreposées en partie dans le dépôt provincial, et pour le reste dans un nouveau hangar de stockage de six cents m². Une trentaine d’épandeuses, de divers calibres, vont assurer le déneigement. Au volant, une seule dame parmi plus d’une centaine d’hommes.

Du nouveau matériel a été acquis, notamment une brosse qui équipe un véhicule léger, pour dégager la poudreuse dans le piétonnier, mais également sur les pistes cyclables. Jusqu’ici, une tâche assurée par une lame, pas toujours des plus efficaces. Le balai rotatif devrait permettre aux deux roues de continuer à rouler.