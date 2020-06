La ville de Liège s'apprête à lancer son nouveau "plan lumière"

En collaboration avec Résa, le gestionnaire du réseau, l'intégralité des 19.400 points lumineux de la Cité ardente devraient être dotés de la technologie LED dans les 6 années à venir. Une partie du travail a déjà été effectué les années précédentes, mais ce vaste chantier va connaître un coup d'accélérateur.

Lors des précédents plans lumière, 5000 points d'éclairages avaient déjà été mis au goût du jour. Dès cette année et jusqu'en 2026, les 14.400 éclairages restants devraient également être modifiés.

Un intérêt énergétique et économique

Fini les luminaires à mercure ou au sodium, place au LED. Luc Warichet, directeur général adjoint de Résa, le gestionnaire du réseau électrique: "Le premier intérêt est évidemment économique puisque des économies d'énergie importantes peuvent être générées. On parle de 30 à 40% d'économie d'énergie, parfois plus. L'autre intérêt est un intérêt environnemental: qui dit moins de consommation d'énergie dit évidemment moins d'empreinte énergétique, moins de CO2 dépensé. Quand vous avez ces aspects énergétiques et économiques qui sont dans la balance, généralement, ce sont des investissements qui sont très très intéressants".

Un investissement de 5 millions d'euros

Mais tout cela a évidemment un coût. Comptez environ 350 à 400 euros par éclairage, multiplié par 14.400: cela fait environ 5 millions d'euros, à répartir entre Résa et la ville de Liège. Les discussions sont toujours en cours.

Le remplacement du "vieil" éclairage public par du LED est encouragé par la Région wallonne et concerne d'autres communes en province de Liège.