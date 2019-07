La ville de Liège renforce les mesures "canicule"

Un numéro gratuit, le 0800/ 94 000 est désormais accessible entre 08 heures et 20 heures. Il s’adresse aux personnes isolées. Les appels seront analysés au cas par cas par des agents de la Ville, du CPAS et de la Police. Le numéro est en service jusqu’au 27 juillet.

Comme à chaque période climatique, la Ville de Liège et ses services suivent l’évolution de la situation quotidiennement et partagent des conseils préventifs. En plus du nouveau numéro gratuit 0800/94 000, la Ville de Liège compte 17 points d’eau potable sur l’ensemble du territoire.

Toutes les informations utiles sont disponibles sur le site internet de la ville de Liège.