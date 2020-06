La ville de Liège refuse les enfants de maternelles pour ses classes et plaines de vacances

C’est une affiche placée ce lundi aux valves et aux portes de plusieurs écoles communales liégeoises : cette année, les "plaines", c’est-à-dire les classes ou plutôt les garderies de vacances ne vont pas pouvoir accueillir les enfants de moins de cinq ans. Une décision qui laisse des familles dans l’embarras, notamment lorsqu’elles ont plusieurs enfants les uns en maternelle et les autres en primaire. L’organisation de l’été s’en trouve chamboulée, à deux semaines des congés d’été.

C’est apparemment une question d’ordre sanitaire. Mais c’est relativement incompréhensible, dans la mesure où, pendant le confinement, les bambins ont été accueillis, et les plus petits ont même recommencé les cours avant les plus grands.

Ce n’est pourtant pas un cas isolé : la ferme des enfants annonce à regret qu’elle a dû annuler ses stages pour les moins de cinq ans, par manque des infrastructures nécessaires pour respecter les mesures d’hygiène