La Ville de Liège propose des "bulles de répit" pour les familles monoparentales

Entre travail, enfants, devoirs, ménage, on est souvent vite perdu... A devoir tout gérer de front, les parents en solo sont souvent sur les genoux. Et leur situation s'est parfois aggravée avec la crise sanitaire. D'où l'idée de la Ville de Liège: leur proposer des bulles d'air, des bulles de répit.

D'une part, des places ont été réservées dans les ateliers créatifs de la ville. D'autre part, un nouveau lieu d'accueil va être créé pour y offrir un coup de main aux parents et un espace d'expression aux enfants, avec un soutien psychologique si nécessaire. Julie Fernandez Fernandez, échevine en charge de la jeunesse à la Ville de Liège: "L'idée, c'est vraiment d'avoir un espace où les enfants sont pris en charge momentanément pour laisser le temps aux parents de souffler. En parallèle, les parents et les enfants sont accompagnés et soutenus par des structures comme des psychologues ou assistants sociaux. Il y aura vraiment une analyse de la situation. Ils seront après réorientés vers d'autres services qui leur conviennent mieux. Ce n'est pas du tout un principe de garderie où on vient déposer ses enfants une heure ou deux. Ce n'est pas du tout ça. Il y a vraiment derrière ça une volonté d'accompagner ces familles, où, finalement, le mal être est peut-être parfois un espèce de burn-out parental dû à d'autres raisons qui nécessitent d'autres types d'accompagnement".

Ce nouvel espace sera créé en plein centre-ville. Sa localisation est en discussion.

Une évaluation sera réalisée par la suite, pour savoir si ce dispositif doit être maintenu au-delà de la crise sanitaire.