La ville de Liège et le flicage des véhicules de sa police

Les policiers liégeois commettent-ils excès de vitesse ? Sont-ils coutumiers des usages intempestifs de sirènes ? Se parquent-ils n’importe où n’importe comment ? La ville a décidé de les contrôler, et d’acquérir des dispositifs de géolocalisation pour quatre cents véhicules de sa flotte. Plusieurs localités, depuis longtemps, se sont équipées de moyens de télésurveillance de leurs fonctionnaires, avec parfois des réticences syndicales.

Trois firmes vont être consultées, et le cahier des charges vient d’être publié. Il indique la volonté d’un suivi particulièrement rapproché. Le logiciel de gestion doit être capable de positionner voiture ou fourgonnette sur une carte selon son immatriculation, en temps réel, avec rafraîchissement des données toutes les minutes. L’intérêt, c’est par exemple, de choisir la patrouille la plus proche d’une adresse où il faut intervenir. Mais pas seulement. Les données doivent être conservées pendant un an au moins. Elles doivent permettre d’établir des rapports détaillés avec relevé journalier des départs et arrivées, distances, immobilisations, ralentis, mais également activités des chauffeurs et durée du travail.

Ces balises sont en principe destinées à la police zonale. D'ailleurs, le charroi est "pucé" depuis une douzaine d'années, et les informations ne sont utilisées qu'en cas de problème, d'accident, de contestation. Il est quand même à noter que, à deux reprises dans l’appel d’offres, il est question de "départements", propreté, bâtiments, voirie, et d’icônes spécifiques selon le type d’automobile, balayeuse ou camion-citerne, ce qui ne relève pas des modes habituels de déplacements des forces de l’ordre. Ce qui laisse penser que le programme informatique pourrait ultérieurement être étendu à d’autres services communaux.