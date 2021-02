La ville de Liège est favorable au projet Matexi au parc de la Chartreuse

Le collège communal a fini par prendre officiellement position, dans ce dossier hypersensible, et qui, depuis des années, suscite de vives oppositions citoyennes. C’est un feu vert, sous conditions.

Il concerne un projet encore revu à la baisse, d’un lotissement de quarante-cinq logements, sur deux hectares et demi, en bordure de voirie, soit une "urbanisation limitée". La justification, c’est la cohérence avec les orientations stratégiques du développement territorial, qui entend renforcer la densité de l’habitat. Quelques améliorations sont néanmoins requises, notamment l’aménagement d’une nouvelle zone humide, la réduction de la pollution lumineuse, et un renforcement des espaces verts le long des remparts de l’ancien fort. En outre, des parcelles non bâties devraient revenir à la ville.

Il reste à régler la question de la sanctuarisation du reste du site de la Chartreuse, ce qui nécessite de modifier plusieurs normes administratives. La décision de ce vendredi risque fort de provoquer de nouvelles levées de boucliers.