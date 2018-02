La ville de Liège détaille son "Plan Grands Froids"

La Ville de Liège a présenté les mesures adoptées dans le cadre du "Plan Grands Froids".

En matière de voiries, ce sont les différents services d'interventions qui sont mobilisés en cas d'intempéries. Le remplissage des bacs à sel mis à la disposition des citoyens a déjà été effectué. De plus, des barrières interdisant l'accès aux rues jugées dangereuses ont été installées. Par ailleurs, le service d'épandage reste réactif en cas d'alertes de chute de neige et de prévisions de verglas. Pour rappel, comme le stipule le règlement de Police, les citoyens ou commerçants ont pour obligation de veiller à la sécurité de tous en déneigeant et en salant leurs trottoirs.

Différentes formes d'intervention

Au-delà des nombreuses actions de soutien, de prise en charge ou de réinsertion en faveur des personnes fragilisées ou précarisées, les perturbations liées au climat font l'objet d'une attention particulière. Ainsi 45 lits sont prêts à accueillir les bénéficiaires dans les abris de nuits de Liège et Opération Thermos. 25 lits supplémentaires sont aussi accessibles à la Caserne Saint-Laurent jusqu'au 31 mars prochain. En cas de nécessité, 14 lits peuvent être ajoutés. Les autorités communales défendent l'idée de ne laisser personne dormir dehors contre sa volonté. C'est alors aux Bourgmestres de prendre des mesures exceptionnelles.

Les éducateurs du Relais Social veillent durant cette vague de froid à ce que toute personnes fragilisée puisse bénéficier et comprendre les mesures préventives mises à disposition (abris, point d'eau, distribution de nourriture...) au travers de rondes organisées du lundi au vendredi de 9h à 22h et le samedi de 10h à 17h.

La nourriture et le logement sont les deux piliers de l'intervention sociale de la Ville de Liège. Celle-ci est mise en place avec l'aide de ses partenaires du secteur public ou privé. L'offre est plus étoffée en semaine, il est donc plus simple de trouver du café, des denrées alimentaires et/ou un endroit ou passer quelques heures au chaud.