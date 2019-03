La ville de Herstal veut développer sa perpendicularité au fleuve

Parmi les délégations liégeoises au Marché International des Promoteurs IMmobiliers, qui s'est ouvert ce mardi, au palais des festivales de Cannes, les herstaliens, à la recherche d'investisseurs, présentent plusieurs dossiers intéressants. Le site des ACEC, évidemment, avec son réseau de chauffage urbain et ses projets d'agriculture citadine. Mais également un plan de développement à plus long terme, pour le centre de la ville. Jusqu'ici, elle s'est déployée sur deux axes routiers presque parallèles, parallèles au canal, parallèles au chemin de fer. La nouveauté, c'est de tracer une ligne transversale, perpendiculaire à travers la nouvelle administration communale, un cheminement "résolument neuf" qui relie les hauteurs du territoire municipal à la vallée mosane. Des parcelles de diverses tailles, pour un total d'une dizaine d'hectares, propriétés publiques, pourraient à moyenne échéance accueillir diverses activités de part et d'autre de cette "verticale"....