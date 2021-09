La ville dans la ville, une nouvelle galerie commerciale en décembre à Verviers

Mais le centre-ville de Verviers, c’est aussi une zone en souffrance économique. Et pour Stéphane Gillet, le directeur de la galerie, il s’agit aussi avec ce projet de donner une impulsion : " Je pense que la ville de Verviers est excessivement belle. Il n’y a plus grand-chose pour le moment mais si on reste sur du ‘plus grand-chose' on n’avance pas. Il faut donc juste voir un petit peu dehors, avancer et y croire. Pour la galerie, il reste du travail avant l’ouverture mais l’union fait la force et il y a de très bonnes équipes locales qui permettent d’avoir une flexibilité et une rapidité totalement exceptionnelles ", confie-t-il.