La ville basse d’Eupen reste marquée par les inondations

Dans la ville basse, les rues sont quasi désertes. Les rez-de-chaussée sont souvent inoccupés car dévastés. Le principal problème est l’état des logements : " On a bien rangé. On a stabilisé les ponts, donc on a maintenant un accès à tous les quartiers. La mauvaise nouvelle, c’est vraiment qu’on a pas mal de retours des particuliers qui sont de plus en plus en difficulté vu l’hiver qui vient et les logements qui sont quand même insalubres. C’est pour nous le plus grand défi pour les semaines qui viennent ", explique Claudia Niessen, la bourgmestre d’Eupen.

Confirmation avec quelques habitants : " Ça ne marche pas bien. On a toujours des problèmes. Les murs restent très humides ", précise Helmuth. " Les rez-de-chaussée restent vides. Les habitants ne sont pas encore revenus. On a des rues qui sont encore cassées donc on a encore des problèmes ", confirme une autre habitante.